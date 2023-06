Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Huedin au fost chemați sa intervina, luni seara, la un incendiu izbucnit la un autoturism hibrid, in localitatea Leghia, Județul Cluj. In urma incendiului, o persoana a suferit arsuri grave și a fost gasita carbonizata in mașina. Cand pompierii au ajuns la locul incendiului, flacarile…

- Un accident de circulație a avut loc, in urma cu puțin timp, pe DJ 109E, la intrare in localitatea Vad. Din primele informații, un autoturism a intrat intr-un stalp. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența echipaje medicale, polițiștii, dar și pompierii din cadrul Detașamentului…