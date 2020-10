Incendiu devastator la o vilă din Sectorul 3: Un copil a murit și un bărbat a fost grav rănit (foto-video) Un copil in varsta de 14 ani a decedat iar un barbat de 44 de ani a fost grav ranit in urma izbucnirii unui incendiu devastator la o vila din Sectorul 3 al Capitalei, extins la o locuința plan parter din vecinatate, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISUBIF). Incendiul s-a produs la o vila P+2, pe strada Anestinelor, Sectorul 3. S-a extins și la o locuința plan parter din vecinatate. Suprafața afectata este de aproximativ 200 mp, in cea mai mare proporție fiind afectat acoperișul vilei. Potrivit ISUBIF, in casa din vecinatatea vilei a fost identificat un barbat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

