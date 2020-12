Stiri pe aceeasi tema

- O gospodarie situata intr-o zona retrasa și greu accesibila din satul sucevean Piraie, comuna Malini, a fost cuprinsa de flacari, puțin dupa miezul nopții trecute, din cauza coșului de fum neizolat corespunzator fața de materialele combustibile. Potrivit ISU „Bucovina”, proprietarul, in virsta de 77…

- Șapte persoane, printre care cinci copii, au murit intr-un incendiu devastator in orașul rus Eline din regiunea Smolensk.Potrivit presei locale, cel mai mare dintre copii avea doar 11 ani.Proprietarul casei mistuite de flacari a fost transportat cu arsuri la spitalul din localitate.

- OMV Petrom a fost condamnata definitiv intr-un dosar in care compania a fost gasita vinovata pentru moartea lui Marian Furcelea, un copil de 9 ani, care a fost gasit mort langa o sonda. Baiatul a intrat pe terenul companiei, care nu er a imprejmuit de niciun gard, și a fost intoxicat cu gazele emanate…

- Un incendiu de amploare si numeroase explozii au avut loc, miercuri dupa-amiaza, intr-un depozit de munitie situat la periferia orasului rus Reazan, la circa 200 de kilometri sud-est de Moscova, iar aproximativ...

- Ieri, 27 septembrie, in jurul orei 19:50, ISU Mures a fost solicitat sa intervina la un incendiu de amploare la un complex din orasul Ludus, sitaut intre strazile Pietei si Policlinicii. S au deplasat de urgenta la locul interventiei pompierii militari de la Punctul de Lucru Ludus, Sectia Tarnaveni,…

- Un incendiu puternic a avut loc in noaptea de marți spre miercuri intr-un apartament din localitatea Bailești, județul Dolj, in urma caruia au murit trei persoane. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, o femeie, in varsta de 52 de ani, impreuna cu doi copii de 3 și respectiv 4 ani…

- In urma cu puțin timp, un incendiu puternic a izbucnit in localitatea argeșeana Mozaceni, sat Babaroaga. Din primele informații, doua case au fost cuprinse de flacari. La fața locului se deplaseaza trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanta SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Portul din Beirut, unde la inceputul lunii august a avut loc o explozie devastatoare urmata de un incendiu, este din nou in flacari. Potrivit primelor informații, arde un depozit cu jante și uleiuri.La momentul actual, informații despre careva persoane ranite nu sunt oferite.