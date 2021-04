Acțiunea Speed: Au fost reținute 3.024 de permise de conducere

Acțiunea Speed în cadrul căreia au fost reținute 3.024 de permise de conducere pentru nerespectarea regimului legal de viteză The post Acțiunea Speed: Au fost reținute 3.024 de permise de conducere first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]