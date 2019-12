Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea din principalul punct feroviar de trecere a frontierei din vestul Romaniei, cel din Gara Curtici, județul Arad, a fost inregunata, in cursul nopții de marți catre miercuri, din cauza unui puternic incendiu care a cuprins o cladire ce aparține CFR.

- Un incendiu a izbucnit joi dimineața la hala de producție a companiei Berg Banat, din parcul industrial din Campia Turzii. Intervin 5 autospeciale pentru stins incendii și doua pentru intervenții

- Cai, magari, curcani, capre sau gaini, animale care au fost salvate de pe câmp sau chiar înainte sa fie ucise, au fost strânse într-o ferma a animalelor salvate, amenajata în cadrul Sanctuarului de Urși Libearty. Ferma a fost deschisa marți și are scop educațional.Deschiderea…

- Un incendiu devastator a facut scrum o fabrica din New Delhi si a ucis cel putin 43 de oameni.Aproape o suta de muncitori se aflau in cladirea de sase etaje in momentul in care a fost cuprinsa de flacari.

- Cel putin 43 de persoane au decedat duminica din cauza unui incendiu izbucnit intr-o fabrica din capitala Indiei, New Delhi, transmite dpa. Majoritatea celor decedati erau muncitori care dormeau, la diferite...

- Un barbat și-a gasit sfarșitul intr-un mini-parc de distracții aflat in zona organizata pentru targul de Craciun din Berlin. Barbatul a fost lovit mortal de unul dintre vagoanele unui...

- 20 de pasageri ai unui autocar care circula duminica dimineața pe Autostrada Transilvania s-au autoevacuat dupa ce la bordul acestuia a izbucnit un incendiu.Reprezentanții ISU Cluj au anunțat ca incidentul s-a produs duminica dimineața pe Autostrada Transilvania, pe sensul de mers Gilau-Turda.…

- Zeci de bovine au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit la o ferma de vite din localitatea Step-Soci, raionul Orhei. Potrivit reprezentantilor IGSU, flacarile au cuprins acoperisul constructiei in care se aflau animalele.