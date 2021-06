Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu devastator la o fabrica de mobila din localitatea Fantanele, judetul Mures.Au intervenit pompierii militari de la Punctul de Lucru Sovata, Detasamentul Targu Mures, Garda de interventie Miercurea Nirajului, SVSU Sangeorgiu de Padure si SVSU Sovata.Incendiul a afectat o suprafata de aproximativ…

- FOTO VIDEO| INCENDIU DEVASTATOR la Petrești: Pompierii se lupta cu flacarile izbucnite la un adapost de animale Un incendiu a izbucnit in cursul serii de luni, 3 mai, in jurul orei 23:50, in localitatea Petrești, o casa de vacanța fiind cuprinsa de flacari. Potrivit primelor informații, Garda de Intervenție…

- Incepand de astazi, 13 aprilie 2021, in județul Mureș și-au inceput activitatea alte 5 noi centre de vaccinare. Acestea sunt situate in urmatoarele localitați: Reghin, Sancraiu de Mureș, Deda, Sangeorgiu de Mureș și Sangeorgiu de Padure. La aceasta data, județul Mureș are un numar de 19 centre de vaccinare…

- Miercuri dimineața, 17 martie, in jurul orei 6.40, pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina pentru asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor in cazul unui accident rutier pe raza localitații Sangeorgiu de Padure."Au intervenit pompierii militari de la Punctul de Lucru Sovata…