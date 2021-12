Cel puțin 27 au murit intr-un incendiu care a cuprins, vineri, 17 decembrie, un imobil comercial dintr-un cartier central din Osaka, principala metropola din vestul Japoniei, unde se afla și o clinica de psihiatrie. At least 27 people feared dead after building fire in #Osaka, Japan. pic.twitter.com/zUwQgm3ok5 — Afroz Alam????‍☠️ (@AfrozJournalist) December 17, 2021 Se […] The post Incendiu devastator la o clinica de psihiatrie. Cel puțin 27 de morți (VIDEO) first appeared on Ziarul National .