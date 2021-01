Incendiu devastator la Miercurea Ciuc. Au ars circa 20 de case. Sute de persoane afectate

Un puternic incendiu a izbucnit in acesta noapte la mai multe locuinte din cartierul Sumuleu Miercurea Ciuc.Alina Ciobotariu, purtatorul de cuvant al ISU Harghita spune ca "s au deplasat pentru interventie trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Miercurea Ciuc, cu trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD". Oficialul ISU Harghita mai spune ca au fost afectate de flacari in jur de 20 de case din lemn, pe o suprafata de aproximativ 1000 metri patrati, iar in acest mo ...