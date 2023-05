Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu in incinta liceului "Ion Luca Caragiale" de pe strada Miron Costin din Capitala. Flacarile au izbucnit dimineața in cabinetul de chimie de la etajul II a instituției de invațamant.

- S-a dat alerta la pompieri, dupa ce un incendiu a izbucnit la manastirea Tarnita, situata in județul Vrancea. Salvatorii au intervenit la fața locului. Din primele informații venite de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, au fost afectate de flacari o casa de oaspeti si un adapost…

- In urma cu puține momente, pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit pentru a stinge un incendiu care s-a manifestat la baia unui apartament situat pe strada Grigore Alexandrescu. „La fața locului s-au deplasat imediat doua autospeciale, iar echipajele au constatat faptul ca flacarile…

VIDEO| INCENDIU puternic la o BRUTARIE din Campeni: Focul a cuprins și un magazin și 2 garaje. Au intervenit pompierii cu mai multe autospeciale Un incendiu a izbucnit…

- A fost alerta in comuna Malu cu Flori, sambata dupa-amiaza! Proprietarii unei gospodarii s-au trezit cu o anexa in flacari. Un grajd, cu o suprafața de aproximativ 80 de metri patrați, a fost distrus de un incendiu devastator. Pentru lichidarea flacarilor au intervenit pompierii Detașamentului Targoviște,…

- Secția de pompieri Sebeș, in cooperare cu SVSU Sasciori, au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Sebeșel. Forțe alocate: 2 ASAS și 1 EPA. Au ars generalizat o anexa gospodareasca și acoperișul unei locuințe, pe o suprafața…

- Secția de pompieri Sebeș a intervenit, in noaptea de luni spre marți, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in Lancram. Flacarile s-au manifestat pe aproximativ 150 mp, la o anexa gospodareasca in care erau depozitate lemne. Fara pericol de propagare sau victime. La intervenție s-a…

FOTO| INCENDIU la Lancram: O anexa cu lemne, CUPRINSA de flacari. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de 13 spre 14 februarie, in localitatea…