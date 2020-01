INCENDIU DEVASTATOR la fabrica de saltele din Urlati. Zeci de persoane au fost evacuate din cauza fumului gros. Fabrica arde in intregime

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu s-a produs in urma cu scurt timp la o hala de depozitare și de producție saltele din localitatea Urlați, Prahova. Nu sunt informații care sa indice ca ar fi persoane surprinse in incendiu.

- Un puternic incendiu s-a produs in aceasta seara la o fabrica de saltele din localitatea Urlati, in județul Prahova. Populatia din zona a fost instiintata prin sistemul de avertizare RO-ALERT, informeaza reprezentantii ISU Prahova."Incenciul se manifesta generalizat la intreaga constructie, iar pentru…

- Un incendiu s-a produs in urma cu scurt timp la o hala de depozitare/producție saltele din localitatea Urlați, Prahova.Incendiul se manifesta generalizat la intreaga construcție, iar pentru lichidarea flacarilor, pompierii militari intervin cu 8 mașini de stingere, o autoscara și doua autospeciale…

- NEGLIJENTA… Un barladean de 65 de ani, de la Blocul Turn (Z4) de pe strada Vasile Parvan (la intersectia cu strada Siret), a fost la un pas sa moara din cauza unui incendiu care a degajat foarte mult fum. Conform spuselor vecinilor,care au chemat pompsierii, locatarul apartamentului d eunde iesea un…

- Locatarii unui bloc din municipiul Galati au fost evacuati, marti, din apartamente, de pompieri, din cauza mirosului persistent de gaz de pe casa scarii. Potrivit ISU Galati, au fost evacuate in total 25 de persoane din intregul bloc iar Distrigaz a sistat furnizarea gazului in imobil. ‘Dispeceratul…

- Serviciul de pompieri a informat ca incendiul a izbucnit in jurul orei locale 17.45 (11.45 GMT) la o fabrica de ventilatoare din Gazipur, in apropierea capitalei Bangladeshului, si ca atunci cand au stins focul au gasit zece cadavre in cladire. Potrivit sefului serviciului de pompieri si aparare…

- 18 persoane au fost evacuate luni seara dintr-un bloc din Galați in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament, din cauza unui calorifer defect, relateaza Mediafax. Incendiul a izbucnit intr-un apartament de la parter dintr-un bloc situat pe strada Strungarilor. La fața locului s-au deplasat mai…

- Traficul feroviar a fost oprit miercuri aproximativ 50 de minute pe ruta Ploiești Sud – Urziceni și șase persoane au fost evacuate dupa o avarie la rețeaua de gaze produsa in zona Garii Dambu, din Corlatești, județul Prahova, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae,…