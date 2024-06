Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a fost distrus, in aceasta dimineața, in urma unui incendiu, care s-a petrecut pe DN 67, in localitatea valceana Horezu. Pompierii militari valceni au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Nu au fost persoane surprinse de incendiu. Cauza probabila ar fi un scurtcircuit…

- Locuitorii unui bloc din Sangeorz Bai au fost evacuați, din cauza unei butelii care a luat foc. Pompierii au reușit sa scoata din cladire și butelia. Nu sunt victime, anunța autoritațile.Incendiul a izbucnit la etajul IV al unui bloc din orașul Sangeorz Bai.

- Pompierii au fost chemați sa intervina duminica seara, in fața Restaurantului Voievodal din zona Baneasa din București.Potrivit primelor informații, un incendiu de vegetație, care a cuprins și un copac, risca sa se extinda la cladirea restaurantului.

- Un incendiu care a izbucnit aseara la o casa din comuna Moldovenești, județul Cluj, i-a adus unei femei moartea. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu in localitatea Stejariș, comuna Moldovenești. Apelul la 112 anunța ca a luat…

- Trei mașini au fost distruse intr-o livada in urma unui incendiu izbucnit de la un foc deschis facut peste zi. Alarma de incendiu s-a dat in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 1.00, la Frasin.Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gura Humorului s-au deplasat la fața locului cu doua ...

- Alarma s-a dat dupa miezul nopții. Oamenii au sunat disperați la 112 și au spus ca fabrica de produse chimice a fost cuprinsa de flacari. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit, iar polițiștii au blocat strada și au oprit circulația din cauza pericolului de explozie.Ulterior, un mesaj RO-alert…

- Un incendiu izbucnit la o fabrica de produse chimice din Iasi a pus in alerta autoritațile. Au intervenit pompierii, iar locuitorii din zona au fost avertizați prin sistemul Ro-Alert. Pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce o fabrica de produse chimice din Iasi a luat foc. Locuitorii au primit…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de luni spre marți la o fabrica de mobila din județul Caraș-Severin. Flacarile s-au extins pe o suprafața de peste 2000 mp. La fața locului intervin pompieri din județele Caraș-Severin și Timiș. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Semenic"…