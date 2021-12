Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, pe raza localitații Ciprian Porumbescu. Primele apeluri pe 112 s-au inregistrat incepand cu ora 3:57, și anunțau ca ard construcții din lemn. La fața locului s-au deplasat pompierii militari de la subunitațile din Suceava și Campulung Moldovenesc,…

- Un incendiu puternic a izbucnit in apropierea Operei Garnier din Paris. Focul s-a aprins intr-o cladire de birouri de pe Boulevard des Capucines, in arondismentul 2. Potrivit presei locale, deocamdata nu sunt anunțate victime.

- Un incendiu de proporții a izbucnit noaptea trecuta in București! Mai mulți trecatori au fost luați prin surprindere de flacarile mistuitoare de langa stația de metrou Ștefan cel Mare. Ingrijorați de ceea ce vad, aceștia au sunat imediat la 112. La fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale.…

- Un numar de 15 locatari ai unui bloc de locuinte din Targoviste au fost evacuati, duminica seara, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-unul din apartamente, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, citat de Agerpres.

- Cel putin 46 de persoane au murit joi intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire cu 13 etaje din sudul insulei Taiwan, potrivit media locale, citate de DPA. Focul a izbucnit joi dimineata devreme intr-un imobil vechi de 40 de ani din orasul Kaohsiung. Potrivit publicatiei Apple Daily si altor…

- Incendiu de proporții in Capitala! Doua case au fost cuprinse de flacari uriașe in zona Vitan din Capitala! Focul a izbucnit la o locuința aflata pe Strada Detasamentului. Pompierii se lupta cu flacarile in aceste momente. Iata cum s-a intamplat, de fapt, totul!

- Focul a izbucnit in aceasta dimineața in secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, iar pana la acest moment se pare ca ar fi provocat moartea a noua persoane. O noua tragedie a zguduit in aceasta dimineața sistemul sanitar din Romania. Consecințe nu sunt deocamdata…