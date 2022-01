Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la o fabrica din comuna Ceptura care produce brichete de cocs, circa 60 de tone de carbune fiind afectate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.

- La data de 16.12.2021, in jurul orei 01.00, prin folosirea de substante inflamabile si focul aprins de la chibrituri, a cauzat un incendiu ce a provocat distrugerea unui numar de 30 autoturisme parcate la subsolul si in proximitatea blocului de locuinte situat in municipiul Constanta, precum si distrugerea…

- Mai multe localitati din 11 judete au fost afectate de ploi abundente Foto: Arhiva/ Andreea Bogdan/corespondent RRA. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI- Peste 30 de localitați din 11 județe au fost afectate de ploile abundente din ultimele 24 de ore, potrivit celui mai recent bilanț…

- Doua autoutilitare au fost distruse complet, iar a treia partial, in urma unui incendiu izbucnit, luni dimineata, intr-o parcare de pe strada Pacea din municipiul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu.

- Un incendiu puternic a afectat trei locuințe din comuna Godaești, județul Vaslui. Focul ar fi fost provocat de un barbat cu probleme psihice. Autoritațile au intervenit de urgența la fața locului cu opt echipaje din cadrul Detașamentului Vaslui și patru autospeciale de stingere cu apa și spuma. Pompierii…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța producerea unui incendiu la o gospodarie din satul Lespezi, comuna Homocea. In cel mai scurt timp, spre locul indicat, s-au deplasat 3 echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud și SVSU Homocea. Ajunse la…

- FOTO| INCENDIU la Vinerea: Acoperișul unei case a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu 4 autospeciale pentru stingere FOTO| INCENDIU la Vinerea: Acoperișul unei case a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu 4 autospeciale pentru stingere Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de vineri, 12…

- Un incendiu a izbucnit miercuri, in jurul pranzului, la o locuinta aflata pe strada Luceafar din municipiu, informeaza ISU Prahova. Focul a cuprins etajul casei si o anexa iar pompierii au extras din locuinta cu femeie in varsta de 78 de ani, care prezinta arsuri de gradul 2 pe fata si pe maini.…