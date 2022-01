Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata duminica si aproximativ 60 au fost ranite in incendiul unui imobil in cartierul Bronx din New York, a anuntat noul primar al metropolei americane, Eric Adams, citat de AFP.

- Cel putin 37 de oameni au murit, iar numerosi alti au fost raniti in urma unui incendiu produs la bordul unui feribot local, in Bangladesh, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie, transmite BBC News.

- Presa spaniola a relatat, marti, tragedia din Barcelona, unde, in urma unui incendiu, o romanca, sotul ei si copiii acestui cuplu au murit. Totul s-a intamplat intr-o sucursala bancara abandonata, ocupata de doua familii. “Pompierii au salvat 4 persoane si au incercat sa resusciteze alte 4 (2 adulti,…

- Doua mașini in care se aflau șașe persoane s-au ciocnit luni seara pe DN7 in localitatea Tartasesti, județul Dambovița. In urma impactului, doua persoane au murit, iar alte patru, dintre care trei copii, au fost ranite, potrivit Agerpres . La fata locului au fost trimise echipaje de pompieri de la Detasamentul…

- Confruntat cu o națiune care traiește deja, majoritar, sub pragul saraciei, mai mult de jumatate din populația Afganistanului ”se indreapta spre foamete”, iar situația se va inrautați și mai mult, atrage atenția un oficial ONU. Daca nu se iau masuri urgente, avertizeaza el, pentru a scoate țara controlata…

- Incendiu devastator in Taiwan. Cel puțin 46 de oameni au murit și alte zeci au fost ranite dupa ce cladirea in care se aflau a ars ca o torța. Flacarile au izbucnit intr-un imobil vechi de 40 de ani din orașul Kaohsiung.