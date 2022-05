Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic la Moscova, luni dupa-amiaza. Flacarile au cuprins un centru de afaceri din Moscova. Focul s-a declansat la cladirea centrului de afaceri DM din capitala rusa. Coloane de fum negru și dens se vad la ultimele etaje și la acoperișul cladirii, potrivit imaginilor publicate pe rețelele…

- Opt persoane, printre care sase copii au murit intr-un incendiu devastator produs in localitatea Quezone, din Filipine. Flacarile au izbucnit in campusul unei universitati de stat din apropierea capitalei Manila. Potrivit anchetatorilor, peste 80 de case au fost facute scrum.

- Incendiu major cu degajari mari de fum produs la fost fabrica de tigari la iesirea din municipiul Timisoara, DN59, km 5. Ocoliti/evitati zona. Lasati libere caile de acces pentru accesul fortelor de interventie. Luati masuri de autoprotectie. Inchideti usile si ferestrele, astupati gaurile de aerisire,…

- Incendiu de vegetație uscata și stufatis in localitatea Barcanesti, sat Tatarani. La fata locului au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere. Arderea este violenta și se intinde pe suprafața mare. Flacarile au cuprins și o anexa gospodareasca, o rulota și 4 ha vegetație uscata.

- Un incendiu de vegetație, in Nasaud, amenința și padurea. Focul a ajuns deja la marginea acesteia. Pompierii și voluntarii incearca sa stopeze inaintarea flacarilor. Un apel la 112 aunța un incendiu in cartierul Lușca din Nasaud. Se pare ca un foc aprins pentru a arde vegetația uscata a scapat de sub…

- Duminica agitata și trista pentru locuitorii unui bloc din Timișoara, in urma unui incendiu care a cuprins mansarda cladirii in care locuiau. „La ora 06:37 am fost informati de producerea unui incendiu la mansarda unui bloc de patru etaje pe strada Mehadia, nr 12, Timișoara. A fost alertat Detasamentul…

- Un incendiu de-a dreptul devastator a izbucnit cu doar cateva zeci de minute in urma, langa București. Flacarile mistuitoare au curprins o hala situata intre Bragadiru si comuna Cornetu. Peste 10 echipaje de pompieri și de prim-ajutor au ajuns cu puțin timp in urma la fața locului! Iata ce se intampla…

- Incendiu devastator la o fabrica de mezeluri din orașul Mizil, județul Prahova (Romania). La fața locului au intervenit cinci autospeciale de pompieri și doua ambulanțe SMURD. Flacarile au cuprins o suprafața de șapte mii de metri patrați.