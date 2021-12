Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Vaslui intervin, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o locuinta din cartierul Gura Bustei din municipiul Vaslui. Doua persoane au fost evacuate, una fiind intoxicata cu monoxid de carbon. Proprietara imobilului a fost gasita decedata, cu arsuri profunde, informeaza…

- Un barbat a murit intr-un incendiu care a cuprins, vineri, o casa din localitatea Voievodeasa, comuna Sucevita, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. El a precizat ca focul a pornit de la o tigara uitata aprinsa de victima in varsta…

- Un incendiu a izbucnit noaptea trecuta intr-o locuința situata pe strada Sindicatelor din municipiul Cluj-Napoca, la fața locului intervenind de urgența o autospeciala din cadrul ISU Cluj. ”Alerta s-a realizat in jurul orei 00.30, iar in momentul sosirii pompierilor la fața locului au gasit locuința…

- O femeie de 84 de ani și-a pierdut viața, dupa ce un incendiu a izbucnit in locuința sa din localitatea Remetea, județul Harghita. Medicii au intervenit imediat, insa nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

- In noaptea de marți spre miercuri, o femeie in varsta de 67 de ani și-a pierdut viața, in urma unui incendiu care i-a cuprins locuința, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Botoșani, Dorina Lupu. Nenorocirea a avut loc in localitatea Draxini, comuna Balușeni.…

- O femeie in varsta de 67 de ani din localitatea Draxini, comuna Balușeni, județul Botoșani, a fost gasita moarta, dupa un incendiu care i-a cuprins casa. Victima avea probleme locomotorii și nu s-a putut salva, iar pompierii au intervenit in ajutorul ei, dar a fost prea tarziu. Potrivit unui reprezentant…

- Incendiu devastator in Taiwan. Cel puțin 46 de oameni au murit și alte zeci au fost ranite dupa ce cladirea in care se aflau a ars ca o torța. Flacarile au izbucnit intr-un imobil vechi de 40 de ani din orașul Kaohsiung.

- Un necaz extrem de mare a avut loc intr-un bloc din Pitești, acolo unde un incendiu puternic a izbucnit din cauza unei candele aprinse și nesupravegheate. Din pacate, o femeie și-a pierdut viața dupa intoxicarea cu monoxid de carbon, iar orice efort de a o salva a fost in zadar. Ce s-a intamplat, de…