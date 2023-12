Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au suferit atac de panica și 70 au fost evacuate din locuințe in noaptea de joi spre vineri din cauza unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera dintr-un bloc din Suceava, notaza Mediafax.Incendiul a fost anunțat la.112 in noaptea de joi spre vineri, jurul orei 1:00. La fața locului s-au…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineața, intr-o garsoniera, situata la etaju I, al unui bloc din localitatea doljeana Bradești. Pompierii doljeni intervin cu: patru autospeciale de lucru cu apa și spuma, 2 autospeciale salvare de la inalțime, 2 ambulanțe SMURD, un echipaj SAJ. La sosirea fortelor…

- Un microbuz care efectueaza curse regulate pe relația Suceava – Liteni a fost implicat intr-un accident rutier produs marți dimineața, pe raza orașului Liteni. Microbuzul a intrat in coliziune cu o autoutilitara in care se aflau mai mulți muncitori.Pompierii militari care au intervenit la ...

- In aceasta dimineața, șapte persoane au fost evacuate din locuințe, in urma unei avarii la o țeava de gaze, intr-o zona periferica a municipiului Ramnicu Sarat. ,,Pompierii militari buzoieni intervin in acest moment pentru asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor in municipiul Ramnicu…

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, intr-un bloc din municipiul Barlad, pompierii intervenind cu trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Marius Stanciu, pana la sosirea echipajelor de interventie,…