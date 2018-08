Cel puțin opt persoane, dintre care șase copii, au murit duminica in urma unui incendiu izbucnit intr-un cartier din orașul american Chicago, au informat oficialii locali, relateaza site-ul agenției Reuters. Alți doi oameni au fost internați in spital și se afla in stare grava, a informat purtatorul de cuvant al Departamentul de Pompieri din Chicago, […] The post Incendiu devastator in SUA! Opt persoane au murit, printre care șase copii! VIDEO appeared first on Cancan.ro .