Incendiu devastator in Sectorul 2 al Capitalei. Șase imobile dintr-un cartier rezidențial au luat foc. Pentru ca locuintele erau lipite intre ele, pompierii au intervenit cu greutate din lipsa spatiului de acces. Mai multe persoane au suferit atacuri de panica si intoxicatii cu fum, dar viata nu le este pusa in pericol, anunța antena3.