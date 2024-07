Stiri pe aceeasi tema

- Trei locuinte si o anexa au ars, joi seara, in urma unui incendiu in localitatea Gologanu din județul Vrancea. Proprietarul unei case a suferit un atac de panica dupa ce s-a intoxicat cu fum, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, citat de Agerpres.

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dupa-amiaza, in satul Iedera de Jos, comuna Iedera. Flacarile au distrus o anexa gospodareasca și aproximativ 1000 de metri patrați de vegetație uscata. „In jurul orei 16.06, am fost solicitați sa intervenim in cazul unui incendiu produs la o anexa gospodareasca…

- Incendiu devastator la o casa din comuna Mihai Viteazu, județul ClujPompierii de la Detașamentul Turda au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a distrus o casa in localitatea Cornești, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj. Apelul de urgența a fost primit la ora 01:35, iar trei autospeciale…

- Peste 41 de persoane si-au pierdut viata, dupa un incendiu devastator. A ars un bloc de locuinte pentru muncitorii straini. Iata in ce zona a fost inghitit de flacari blocul, dar și ce s-a intamplat acolo mai exact!

- 2 hectare de vegetație au ars, vineri dupa-amiaza, pe raza localitații Mija, dupa izbucnirea unui incendiu puternic. Pentru lichidarea flacarilor au fost mobilizați pompierii Detașamentului Moreni, cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma. „In jurul orei 16.22 am fost solicitați sa intervenim in…

- Patru case din localitatea Valea Moldovei au fost afectate, duminica, in prima zi de Paste, de un puternic incendiu.Patru case din localitatea Valea Moldovei au fost afectate, duminica, in prima zi de Paste, de un puternic incendiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Incendiu la acoperișul unui bloc de locuințe, in municipiul Radauți.Intervin pompierii militari, cu 5 autospeciale de stingere, doua autospeciale de lucru la inalțime ți o ambulanța SMURD.Se lucreaza pentru localizarea flacarilor. Nu sunt anunțate victime.

- Misiune de stingere a unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca in localitatea Trei Sate Pompierii mureșeni au fost solicitați, cu puțin timp in urma, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca, in localitatea Trei Sate. Au fost alocate de urgența forțe din cadrul…