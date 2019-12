Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au anuntat ca s-au inregistrat morti in urma atacului, fara a oferi cifre. „Sunt mai multe persoane moarte", a declarat Steven Fulop, primarul din Jersey City, potrivit Mediafax. Persoanele decedate sunt un agent de politie si trei civili. Alte cel putin trei persoane sunt ranite. De asemenea,…

- Politia din New Delhi i-a arestat pe proprietarul si pe managerul fabricii unde, duminica, au murit 43 de persoane, in cel mai grav incendiu produs in capitala Indiei in ultimele doua decenii, a anuntat, luni, un...

- Patruzeci si trei de persoane au murit in urma unui incendiu produs la o fabrica din New Delhi, in care se fabricau genti, au anuntat, duminica, autoritatile indiene, citate de Reuters. Incendiul a izbucnit duminica dimineata, fabrica fiind situata intr-un cartier aglomerat din New Delhi.…

- Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui schimb de focuri între forțele de securitate mexicane și mai mulți barbati înarmati care erau suspectati ca faceau parte dintr-un cartel de droguri, au informat autoritațile, relateaza Mediafax citând Reuters. Incidentul a avut…

- Autoritațile din Samoa au decis declararea starii de urgența la nivel național dupa ce 53 de persoane, majoritatea copii, au murit din cauza epidemiei de rujeola care afecteaza aceasta țara, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Astfel, școlile au fost inchise, iar…

- Craioveanul Alex Marinoiu a fost arestat in India in februarie 2017, dupa ce procurorii l-au acuzat ca ar face parte dintr-o grupare specializata in infractiuni informatice, potrivit adevarul.ro.Barbatul spune ca a ajuns in India ca turist si ca nu are legatura cu acest caz „Nu cer decat sa…

- Autoritatile au confirmat ca 7 persoane au murit dupa ce un bombardier B-17 din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, care efectua un zbor demonstrativ, s-a prabusit in timp ce incerca sa aterizeze pe Aeroportul International Bradley, statul american Connecticut, relateaza CNN si Associated Press.

- Peste jumatate dintre tigrii pe care autoritatile thailandeze i-au confiscat in 2016 de la un Templu al Tigrilor au murit din cauza unei boli virale, in conditiile in care sistemele lor imunitare era slabite in urma consangvinizarii, au informat mass-media locale, citate de Reuters. Templul budist,…