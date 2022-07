Made in Romania editia a V-a si-a desemnat cele 50 de companii semifinaliste

• Comitetul de Nominalizare Made in Romania a selectat cele 50 de companii semifinaliste ale programului, dintr-un numar de 350 de companii inscrise in program anul acesta • In perioada 4 – 31 iulie, publicul este invitat sa isi sustina compania preferata… [citeste mai departe]