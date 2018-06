Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1, care a zguduit luni dimineata Osaka, a provocat trei decese si ranirea a peste 200 de persoane. Seismul care a lovit Osaka, cea de-a doua metropola ca marime din Japonia, a intrerupt activitatea fabricilor dintr-o importanta zona industriala si avarierea mai multor…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si alte 16 ranite intr-un atentat sinucigas cu bomba comis sambata in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, intr-un loc unde se sarbatorea finalul Ramadanului si a doua zi a incetarii focului convenite intre militantii talibani si trupele guvernamentale,…

- Cel putin 16 persoane au fost ucise, iar alte 38 ranite – majoritatea civili – marsi, la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau sa o dezamorseze, potrivit unui bilant prezentat de autoritati si surse spitalicesti, relateaza AFP. ”Ultimele…

- Cel putin 16 palestinieni au fost ucisi, iar sute au fost raniti, in confruntarile cu armata israeliana produse luni in timpul protestelor fata de mutarea sediului ambasadei SUA din Israel in Ierusalim, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si alte 38 au fost ranite duminica in atentate cu bomba, printre care unul sinucigas, impotriva unor biserici din Surabaya, in Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a informat politia, relateaza AFP. Cele trei atacuri au fost comise in…

- Pompierii indonezieni incearca sa stinga un incendiu care a izbucnit la o sonda petroliera din provincia Aceh, soldat cu zece morti si pana la 40 de raniti, au anuntat autoritatile, precizand ca exista suspiciuni ca sonda opera ilegal, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Cel putin 48 persoane au murit, iar alte 112 au fost ranite, duminica, dupa ce un individ a detonat o bomba in apropierea unui centru de votare din capitala afgana Kabul, a informat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Organizatia terorista…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si multe au fost ranite, dupa ce o masina a intrat in multume in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei. Potrivit politiei locale, soferul autovehiculului s-a...