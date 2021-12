Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de sapte ore de la izbucnirea incendiului de amploare de la blocul situat pe strada Nicolae Grindeanu din municipiul Constanta, la lumina zilei se poate vedea dezastrul lasat in urma de foc. Fatada cladirii este distrusa, iar majoritatea apartamentelor au fost afectate de flacari si fum.…

- Au fost momente de groaza in Constanța, acolo unde incendiu de mari dimensiuni a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, in parcarea subterana a unui bloc. Din cauza pericolului reprezentat de dimensiunea incendiului, autoritațile au activat de urgența Planul Roșu de Intervenție, astfel ca sute de…

- Aproximativ 250 de persoane, printre care peste 70 de copii, au fost evacuate de pompieri, iar opt adulti si minori - transportati la spital, dupa ce un bloc din municipiul Constanta a fost in noaptea de miercuri spre joi cuprins de flacari, incendiul extinzandu-se dupa ce focul a

- Noua locuinte improvizate in baraci amplasate pe strada Justitiei din municipiul Constanta au fost mistuite ieri intr un incendiu devastator. La o zi de la incendiul devastator, locul arata sinistru. Conform locuitorilor din zona, locuinta improvizata de la care a pornit incendiul nu era racordata la…

- Mai multe locuințe improvizate din municipiul Constanta s-au facut scrum joi, 2 decembrie, in urma unui incendiu izbucnit de la o lumanare. Cinci familii au fost evacuate, iar o persoana a fost ranita și transportata de urgența, in stare de inconstiența, la spital, potrivit site-ului local Replica Online.Incendiul…

- Zeci de persoane au fost evacuate, joi dimineața, in urma unui incendiu intr-o garsoniera din Brașov. Persoana aflata in locuința a fost gasita decedata. Incendiul a izbucnit joi dimineața, in jurul...

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- Actiuni desfasurate de politistiLa data de 20 septembrie a.c., in intervalul orar 18.00 20.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat activitati pe linia mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica, respectiv pentru verificarea respectarii prevederilor Legii…