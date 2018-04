Un incendiu de proporții s-a declanșat in localitatea Asau, din județul Bacau, zona impadurita. Nu mai puțin de 175 de persoane inceraca sa stinga focul, pompieri, padurari și chiar voluntari. Terenul este accidentat, padurea deaza, astfel ca operațiunea este una extreme de dificila. Mai mult, in zona s-a gasit și muniție de razboi. Andrei Grecu, […] The post Incendiu devastator in Bacau! S-a descoperit și muniție de razboi. 175 de oameni incearca sa stinga focul appeared first on Cancan.ro .