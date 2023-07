Incendiu devastator în apropierea Atenei Pompierii romani se confrunta cu o misiune extrema in Grecia. Un incendiu de proporții a izbucnit la doar cațiva kilometri de Atena, iar echipajele de salvatori se straduiesc sa protejeze casele care sunt acum amenințate de flacari. Peste 30 de pompieri romani participa, luni, la stingerea unui incendiu de vegetație uscata in zona Kouvaras din Grecia, conform unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) transmite AGERPRES. Echipa de pompieri a primit misiunea de a se deplasa in zona indicata, avand la dispoziție patru autospeciale de stingere, o autocisterna cu capacitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani dislocați in Grecia au primit, luni dupa-amiaza, de la ofițerul de legatura al autoritaților elene, misiunea de a se deplasa in zona Kouvaras, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata. Este prima intervenție a acestora in actualul sezon, a anunțat Departamentul pentru Situații…

- In toate subdiviziunile Inspectoratului General pentru Situații de Urgența astazi drapele au fost coborate in berna. In semn de comemorare a victimelor de la Aeroport, salvatorii și pompierii au adus un ultim omagiu eroilor.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca, de sambata dimineata, modulul national specializat de stins incendii de padure, trimis in sprijinul autoritatilor din Grecia si amplasat in apropiere de Atena a devenit operational. Zecile de salvatori romani sunt pregatiti sa intervina…

- Echipa salvatorilor și pompierilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au revenit in țara, dupa finalizarea exercițiului regional de teren pe scara larga „TbiEX Georgia – 2023”. Aplicațiile s-au desfașurat in perioada 14 - 16 iunie 2023, fiind organizat in cadrul Programului in domeniul…

- Astazi 14 iunie, zeci de salvatori și pompieri din municipiul Chișinau, dar și din subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența s-au mobilizat pentru a dona singe oamenilor aflați in dificultate de sanatate. Astfel, angajații IGSU s-au prezentat la Centrele Naționale…

- O echipa a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI, formata din 56 de salvatori și pompieri cu 12 unitați de tehnica, vor participa la Exercițiul internațional de teren pe scara larga „TbiEX Georgia – 2023”. Exercițiul se va desfașura in perioada 10 - 21 iunie la Tbilisi, Georgia.…

- Un barbat a decedat marti dimineata dupa ce si-a dat foc in apropierea unei unitati de invatamant din Ramnic, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Pompierii militari valceni au precizat ca la sosirea echipajelor barbatul era cuprins de flacari si nu au…

- Un incendiu a izbucnit, sambata dimineața, la locomotiva unui tren de marfa dupa ce a plecat din Gara Brazi spre Gara Crivina. La fața locului intervin pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (IU) Prahova. Pompierii militari au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu…