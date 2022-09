Incendiu devastator în apropiere de Timișoara/FOTO Flacari și coloana de fum vizibila de la departare! Arde un depozit de mobila in apropiere de Timișoara. Incendiul se manifesta pe o suprafața de 900 metri patrați la acoperiș si in interiorul halei. Nu sunt victime. S-a dat alarma in județ dupa ce un apel la 112 anunța un incendiu de proporții la Giarmata! ... The post Incendiu devastator in apropiere de Timișoara/FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, la un depozit de mobila din localitatea Giarmata, langa Timisoara. Fumul gros poate fi observat de la o distanta de 10 kilometri. Potrivit pompierilor, focul a izbucnit, marti seara, in jurul orei 20.00 la un depozit de mobila din Giarmata. Aproximativ 30 de pompieri…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 6:00, am fost anunțați despre producerea unui incendiu la un gater, in comuna Chevereșu Mare. Au fost alertate forțe din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara, Stației Buziaș și Punctului de lucru Topolovațu Mare. La fața locului s-au deplasat ???????? ????????????????????????????????…

- Conducerea Consiliului Județean Timiș e plina de optimism și anunța ca spera ca pana la finalul acestui an sa semneze un nou contract de execuție pentru tronsonul al doilea al drumului județean dintre Timișoara și Giarmata, nodul de urcare pe autostrada A1. In acest moment s-a ajuns doar la revizuirea…

- Incendiu la o ferma din Liebling, Timiș. ISU: Posibil ca focul sa fie provocat de descarcarile electrice Un incendiu a izbucnit, sambata, la o ferma din localitatea Liebling, județul Timiș. „Am fost anuntati prin apel 112 despre producerea unui incendiu la o ferma din Liebling. Incendiul se manifesta…

- Consiliul Județean Timiș face primii pași pentru realizarea pistei de biciclete care va lega Timișoara de localitațile Dumbravița și Giarmata. Deocamdata proiectul e departe de realizare, se cauta doar firma care sa faca studiu de fezabilitate și proiectul tehnic. Administrația județeana continua demersurile…

- Accident cu victime, care cu puțina atenție putea fi ușor evitat. O femeie, in varsta de 48 de ani, a condus un autoturism pe strada Petofi Sandor din localitatea Dumbravița, dinspre localitatea Giarmata inspre municipiul Timișoara, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in…

- Focul ar fi izbucnit din spatele locomotivei electrice CFR care tragea trenul de calatori, care avea destinația Arad, scrie publicația locala din Teleorman explozivnews24Mecanicul a observat la timp incendiul, a oprit, iar cei 250 de calatori s-au autoevacuat.La fața locului au fost trimise trei autospeciale…