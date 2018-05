Stiri pe aceeasi tema

- Chemate la fata locului, echipele de specialisti au dezamorsat bomba care fusese descoperita pe un santier de constructii din centrul orasului. Incidentul a provocat evacuarea a 9.000 de persoane, a doua camine de pensionari si a unui spital, iar traficul in zona a fost restrictionat din cauza…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Facultatea de Muzica din Timișoara.... The post Incendiu la Facultatea de Muzica din Timișoara! Persoane evacuate (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Un incendiu a izbucnit joi seara la un bloc din Targu Carbunesti. Doua persoane, intre care un copil, au ajuns la spital. Ceilalți locatari ai imobililui, in numar de 20, s-au autoevacuat. In zona au intervenit doua autospeciale de pompieri, ...

- O bomba de 500 de kilograme datand din Al Doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata vineri intr-un oras din sudul Germaniei, unde mai mult de 12.000 de persoane au fost evacuate, a anuntat politia locala. Bomba, descoperita pe un santier in centrul orasului bavarez Neu-Ulm, 'a fost dezamorsata'…

- Douazeci de persoane care se aflau intr-un vagon de tren care circula pe ruta Bistrita- Vatra Dornei, judetul Bistrita, au fost evacuate, luni, dupa izbucnirea unui incendiu in zona localitatii Salva. “Din primele informatii, in vagon se aflau aproximativ 20 de persoane, care au fost evacuate. La fata…

- Un incendiu, care se manifesta cu flacara deschisa si degajari mari de fum, a izbucnit sambata la un bloc din ansamblul rezidential Monaco Towers din soseaua Berceni, au anuntat oficiali ai ISU Bucuresti Ilfov.La fata locului intervin trei autospeciale de stingere si doua autoscari.Potrivit surselor…

- Doi barbati au fost raniti, sambata, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un bloc din Tecuci, judetul Galati, peste 20 de persoane, intre care patru copii, fiind evacute din cauza fumului dens, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Incendiu violent, joi noapte, la o locuinta dintr-o localitate constanteana. Doua persoane si-au pierdut viata in incendiu, fiind gasite carbonizate sub peretii casei care s-au prabusit.