incendiu devastator. Două blocuri din vecinătate, evacuate Un incendiu puternic a dat alarma in Pitești. Un restaurant a luat foc in cateva minute, iar flacarile s-au extins imediat in toata mansarda. Focul s-a extins la tot acoperișul de 200 de metri patrați. Peste 40 de persoane din local au ieșit speriate dupa ce a pornit alarma de incendiu. In cateva minute, fumul […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a dat alarma in Pitești. Un restaurant a luat foc in cateva minute, iar flacarile s-au extins imediat in toata mansarda. Focul s-a extins la tot acoperișul de 200 de metri patrați.Peste 40 de persoane din local au ieșit speriate dupa ce a pornit alarma de incendiu. In cateva minute,…

- Un incendiu puternic a dat alarma in Pitești. Un restaurant a luat foc in cateva minute, iar flacarile s-au extins imediat in toata mansarda. Focul s-a extins la tot acoperișul de 200 de metri patrați.Peste 40 de persoane din local au ieșit speriate dupa ce a pornit alarma de incendiu. In cateva minute,…

- Aproape 80 de persoane au fost evacuate, duminica dupa amiaza, din sediul unui operator economic, dar si din doua blocuri amplasate in vecinatatea acestuia, in urma unui incendiu izbucnit la acoperisul unui restaurant.Clientii si angajatii unui restaurant („La butoaie”) din municipiul Pitesti, dar…

- Focul s-a extins la doua case in apropierea halei, iar autoturismele aflate in interiorul acesteia au suferit pagube semnificative. Degajarile de fum au fost vizibile atat din centrul orașului, cat și din cartierele apropiate.Potrivit ISU Cluj, mai multe echipaje de pompieri de la Detașamentele 1 și…

- Un incendiu de vegetație s-a produs acum trei ore in apropiere de linia frontierei moldo-ucrainene, anunța reprezentanții Poliției de Frontiera. Focul s-a extins pe o suprafața de aproximativ de 1,5 ha.

- Pompierii constanțeni au intervenit, duminica dimineața, la un incendiu izbucnit intr-o garsoniera de la etajul 3 al unui bloc situat pe strada Mihai Eminescu din localitatea Murtfatlar, relateaza Replica Online.Focul a afectat holul și baia garsonierei pe o suprafața de 20 de metri patrați, iar proprietara…

- Un incendiu izbucnit la o anexa din satul Sf. Ilie, comuna Șcheia a afectat și o casa din apropiere. Alarma de incendiu s-a dat miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 16,00, iar Pompierii de la Detașamentul Suceava au intervenit la fața locului cu patru autospeciale cu apa.Focul se manifesta ...

- 120 de persoane au fost evacuate și alte 200 au ieșit singure din locuințele lor, in noaptea de duminica spre luni, din cauza unui incendiu izbucnit intr-un apartament din Barlad, județul Vaslui. O persoana a fost dusa la spital cu intoxicație cu fum.