- ALERTA… Pompierii din cadrul Secției Huși acționeaza in aceste momente pentru stingerea unui foc extins in vegetația uscata din marginea municipiului, spre Voloseni. Martorii oculari au sunat la 112, cand au vazut flacarile care risca sa se extinda. ISU Vaslui a precizat: „Secția de pompieri Huși intervine…

- 28 de pompieri romani intervin in zona regiunii Schimatari, situata la nord de Atena, pentru stingerea unui incendiu care afecteaza o suprafata considerabila de vegetatie uscata, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Pompierii din Romania, alaturi de cei eleni, au salvat o ferma…

- Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, pe o suprafata de aproximativ 2 hectare, langa fondul forestier in localitatea Lunca Bradului, pe Valea paraului Ilva. La fața locului sunt pompierii din cadrul Garzii de Interventie Toplita, de la Punctul de Lucru Deda, Detasamentul…

- Pompierii aradeni au luptat doua ore pentru a pune capat unui incendiu izbucnit in zona localitații Semlac, intre Arad și frontiera de vest. La fața locului s-au deplasat voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența cu doua cisterne cu apa și patru tractoare cu bluc, o autospeciala…

- Pompierii militari din cadrul Statiei Babadag au intervenit in cursul zilei de luni, 20 iunie, pentru localizarea si lichidarea unui incediu de vegetatie uscata care se manifesta in apropierea localitatii Atmagea, judetul Tulcea, anunta ISU Tulcea.La fata locului a fost trimis un echipaj de pompieri…

- Pompierii dejeni au intervenit miercuri la un incendiu care a afectat o casa și o anexa gospodareasca in localitatea Ghirolt, comuna Aluniș. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 16:20, iar la fața locului au fost trimise doua autospeciale de la Detașamentul de Pompieri Dej. Ulterior a mers in sprijin…

- O pisica s-a blocat in gura de aerisire a unui bloc din Calea Aurel Vlaicu. In jurul orei 13:00, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați sa intervina. Un echipaj de descarcerare cu trei subofițeri s-a deplasat la locul intervenției. Dupa aproximativ 15 minute, pompierii au deblocat gura de aerisire,…

- Pompierii impreuna cu polițiști și comisari ai garzii de mediu au desfașurat o noua acțiune de informare a cetațenilor in localitațile Crangurile și Ludești. Au fost transmise recomandari cu privire la modalitațile de prevenire a incendiilor, indiferent de natura acestora, precum și informații referitoare…