Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA LA BALTENI! Opt tone de cauciucuri au luat foc, arde vegetație uscata și in apropiere este un depozit GPL, in aceste momente, pompierii dambovițeni intervin cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma de la Detașamentul Titu și Garda de intervenție Racari pentru stingerea unui incendiu vegetatie…

- ALERTA LA BALTENI! Opt tone de cauciuri au luat foc, arde vegetație uscata și in apropiere este un depozit GPL, in aceste momente, pompierii dambovițeni intervin cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma de la Detașamentul Titu și Garda de intervenție Racari pentru stingerea unui incendiu vegetatie…

- ALERTA LA BALENI! Opt tone de cauciuri au luat foc, arde și vegetație uscata, in aceste momente, pompierii dambovițeni intervin cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma de la Detașamentul Titu și Garda de intervenție Racari pentru stingerea unui incendiu vegetatie uscata și materiale plastice…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit, azi, in municipiul Onești, pe strada Calea Brașovului. Echipele de intervenție ale pompierilor au fost chemate de urgența pentru a face fața situației. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența, la locul incidentului s-a…

- Incendiu puternic de vegetație care a cuprins și o casa in comuna Ciocanești, pentru gestionarea situației de urgența au acționat Detașamentul Titu cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, și Garda Racari cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. La sosirea echipajelor de intervenție și…

- Incendiu de vegetație uscata in localitatea Matasaru, pentru gestionarea situației de urgența a intervenit Detașamentul Gaești cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și Detașamentul Titu cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. La fața locului, echipajele de intervenție au acționat pentru…

- Pompierii militari au intervenit astazi, in jurul orei 14.00, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata izbucnit in comuna Suraia. La fața locului a acționat un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Intervenția s-a desfașurat in…

- In aceasta dupa-amiaza, pompierii din cadrul Secției Sannicolau Mare s-au mobilizat cu doua autospeciale de stingere și un container de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la culturi agricole și vegetație uscata. Incendiul s-a produs pe DJ 682, in orașul Sannicolau Mare. In sprijinul pompierilor…