- Pompierii militari de la Detașamentul de Pompieri Targu Mureș au fost solicitați sa intervina luni dimineața, 1 martie, pentru a asigura masurile PSI la un accident rutierpetrecut la ieșirea din localitatea Sangeorgiu de Mureș, in zona sensului giratoriului de la complexul Apollo. Potrivit informațiilor…

- Incendiu de vegetatie uscata si stuf, in judetul Tulcea. Salvatorii atentioneaza cetatenii care incendiaza terenurile.Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat in jurul orei 17:45, in urma unui apel prin intermediul numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, sa intervina la un incendiu de…

- Pe o suprafața de aproximativ 300mp a ars vegetație uscata in localitatea Mureni. Exista pericol de propagare a focului la locuința, dar proprietarul și vecinii au reușit sa-l stinga. Pompierii de la Detașamentul Sighișoara cauta focare ascunse care ar putea duce la reizbucnirea incendiului, informeaza…

- Pompierii de la Detașamentul de Pompieri Targu Mureș intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit pe acoperișul unei case de locuit in localitatea Ernei. Incendiul se manifesta pe o suprafața de 150mp, fara victime, informeaza ISU Mureș. Foto arhiva Incendiu la Ernei at Sursa articolului:…

- Echipa pirotehnica de la Detașamentul de Pompieri Targu Mureș executao misiune pirotehnica in localitatea Lunca Bradului, pe Valea Ilvei. Informeaza ISU Mureș. Este vorba despre doua bombe de aruncator , calibrul 82mm, care au fost ridicate , transportate și depozitate in siguranța, a precizat ISU MUreș.…

- Un incendiu a izbucnit azi in jurul orelor 14 in localitatea Jacu din comuna Albești. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș, venind in ajutorul celor de la Garda Miercurea Nirajului, informeaza ISU Mureș. Foto arhiva I Incendiu la Jacu at Sursa articolului: Incendiu la Jacu…

- Duminica dupa-masa pompierii militari de la Detașamentul de Pompieri Targu Mureș au fost alertați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit in Cristești. Incendiul se manifesta intr-o bucatarie și din fericire nu s-a lasat cu victime, informeaza ISU Mureș. Foto arhiva Incendiu de bucatarie…

- In localitatea Petelea a fost gasit un obiect ce semana cu o grenada. Sosita la fața locului, echipa pirotehnica de la Detașamentul de Pompieri Targu Mureș a identificat o grenada de mana pe care au ridicat-o in vederea transportarii in deplina siguranța la depozitul de muniție, informeaza ISU Mureș.…