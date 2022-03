Incendiu de vegetaţie uscată în Mureș, cu pericol de extindere la pădure Pompierii din judetul Mures intervin, miercuri seara, la un incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe 50 de hectare, cu pericol de extindere la padure. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE FBI acuza China de spionaj economic la greu:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE FBI acuzade spionaj economic la greu:…

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de aproape 70 de ani, cu arsuri grave rezultate in unui incendiu de vegetatie uscata, a fost transportata cu elicopterul SMURD spre cea mai apropiata unitate medicala, a informat, marti, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi. Fii la curent cu cele mai…

- O biserica monument istoric din localitatea Vidra, județul Arad, a ars luni dupa-amiaza intr-un incendiu. Acesta a izbucnit inițial la vegetația uscata și s-a extins la biserica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O suprafata de aproximativ o suta de hectare de vegetatie uscata, stuf, maracinis si lastaris a ars pe un teren din localitatea Chirculesti, din cauza focului utilizat in spatii deschise, iar pompierii au actionat opt ore pentru stingerea flacarilor care au pus in pericol o padure aflata in apropiere,…

- Aproximativ 50 de hectare de vegetație uscata și stuf au ars, sambata, pe un teren din localitatea Roata de Jos. In zona afectata de flacari se afla sonde petroliere și conducte pentru transportul gazelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pompierii suceveni au intervenit, sambata, pentru stingerea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o pensiune din localitatea Neagra Sarului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pompierii giurgiuveni si din Bucuresti-Ilfov au fost solicitati sa intervina sambata dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu cu degajari mari de fum care a cuprins o suprafata de aproximativ zece hectare de teren, pe care se afla si anvelope uzate si materiale plastice, in localitatea Bolintin…

- Un batran in varsta de 86 de ani din localitatea Vlasin, judetul Giurgiu, a suferit un atac de panica si a fost preluat de un echipaj SMURD din cauza unui incendiu de vegetatie uscata care s-a extins cu repeziciune si a cuprins o suprafata de aproximativ un hectar, potrivit Agerpres. Fii la…

- Pompierii de la ISU Buzau intervin, joi, pentru a stinge un incendiu de proportii care a distrus deja aproximativ 500 de hectare de vegetatie uscata, in comunele Scortoasa si Beceni, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…