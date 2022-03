Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Miercurea Nirajului impreuna cu pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Galești au intervenit marți, 8 martie, in jurul orei 1.45, la un incendiu care a avut loc la o casa de pe strada Principala din localitatea…

- Ieri, 21 februarie, pompierii mureșeni au intervenit la noua incendii de vegetație uscata, produse in localitațile: trei incendii in municipiul Tarnaveni, doua incendii in Miheșu de Campie, un incendiu in Chețani, un incendiu in Trei Sate, un incendiu in Gheorghe Doja și un incendiu in Hetiur.Au intervenit…

- Pompierii de la ISU Buzau intervin, joi, pentru a stinge un incendiu de proportii care a distrus deja aproximativ 500 de hectare de vegetatie uscata, in comunele Scortoasa si Beceni, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- De cateva ore, zeci de pompieri se lupta pentru a limita proporțiile unui incendiu de vegetație uscata izbucnit azi dupa-amiaza, pe raza comunei Beceni. In aceasta seara, la fața locului a ajuns și prefectul Daniel Țiclea, care a cerut suplimentarea forțelor de intervenție. „Pompierii buzoieni au fost…

- Pompierii militari intervin vineri seara pentru stingerea unui incendiu de vegetatie izbucnit in cartierul Ostroveni din Ramnicu Valcea, pe malul raului Olanesti, din municipiul resedinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, in zona…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tarnveni au fost solicitați sa intervina, luni seara, 31 ianuarie, la un incendiu de vegetație uscata in apropiere de o padure din localitatea Cuștelnic. "Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 5 hectare, acesta inca nu a ajuns la fondul forestier,…

- Incendiu de proporții, sambata seara, in lunca Dunarii. 70 de hectare de vegetație uscata au ars. Pompierii din Olt și Teleorman au intervenit timp de 6 ore pentru stingerea flacarilor.

- Pompierii din judetul Buzau intervin, vineri seara, pentru stingerea a doua incendii de vegetatie uscata care afecteaza o suprafata totala de circa 40 de hectare, focul extinzandu-se rapid din cauza vantului puternic.