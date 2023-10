Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de duminica, 1 octombrie, a fost una de foc pentru pompierii dambovițeni! Pe durata a cateva ore, aceștia au intervenit pentru stingerea a patru incendii de vegetație, in diferite localitați din județ. In ciuda avertismentelor facute de pompieri, numarul incendiilor de vegetație uscata continua…

- Pompierii intervin, sambata, in localitatea Glina din judetul Ilfov, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata care s-a extins pe o suprafata de aproximativ 40.000 de metri patrati. ACTUALIZARE 18:00 La fața locului intervin 16 autospeciale de stingere si doua ambulante SMURD, informeaza Inspectoratul…

- Incendiu masiv la Orhei. Trei sute de hectare de vegetație au fost cuprinse de flacari. Reprezentanții IGSU anunța ca, la moment, echipele de pompieri intreprind acțiuni pentru localizarea și lichidarea arderii.

- Au intervint pompierii de la Detașamentul Titu cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. La fața locului echipajul de intervenție a constatat faptul ca incendiul se manifesta pe o suprafața de cca 5000 mp. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Articolul Incendiu de vegetație…

- Luni seara, in jurul orei 19.40, pompierii dambovițeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație izbucnit in satul Fierbinți, comuna Șelaru. In total, flacarile au distrus o suprafața de aproximativ 3 hectare. Pentru lichidarea incendiului au intervenit pompierii Garzii Vișina cu o autospeciala…

- INCENDIU la Sebeș. Pompierii acționeaza cu o autospeciala, pentru stingerea flacarilor Un incendiu a fost semnalat luni dupa-amiaza la Sebeș. Din primele date, arde o suprafața de vegetație uscata. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș a fost chemata sa intervina pentru localizarea și stingerea…

- INCENDIU la Sebeș: 500 de metri patrați de vegetație uscata au fost cuprinși de flacari. Intervin pompierii cu o autospeciala INCENDIU la Sebeș: 500 de metri patrați de vegetație uscata au fost cuprinși de flacari. Intervin pompierii cu o autospeciala Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea…