Incendiu de vegetaţie lângă Cetatea Poenari, turiştii au fost evacuaţi Potrivit reprezentantilor ISU, incendiul a cuprins o suprafata de aproape 500 de metri patrati. La fata locului intervin trei autocamioane, doua autospeciale de prima interventie si un echipaj SMURD. Din cauza ca este vorba despre o panta abrupta si interventia este dificila, va fi solicitata si interventia unui elicopter utilitar. Aproape 60 de turisti au fost evacuati, iar traficul rutier a fost restrictionat in zona, intrucat exista pericolul sa cada pietre pe carosabil. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

