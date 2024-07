Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație a izbucnit, marți dup-amiaza, la marginea Bucureștiului, in zona Popești-Leordeni."Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata (miriște) pe Șoseaua Olteniței, Popesti-Leordeni, județul Ilfov.

- Pompierii greci si avioane specializate au incercat sa stinga miercuri un incendiu de vegetatie care s-a declansat in localitatea Koropi, situata la 30 de kilometri sud de Atena, in contextul in care vanturile puternice au intetit flacarile si i-au fortat pe localnici sa isi paraseasca locuintele si…

- Un incendiu major a izbucnit la un depozit de anvelope din curtea unei societați comerciale din orașul Medgidia, acoperind aproximativ 1.000 de metri patrați. La fața locului, au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru a

- Suprafața afectata este pe 40-50 de metri patrați. Nu sunt victime. Au fost efectuate verificari in interior. Pompierii spun ca destinația cladirii este, magazin, sala fitness și sala de evenimente.Salvatorii procedeaza la decopertarea elementelor de fațada și acoperiș

- Din primele informații, nu sunt victime depistsate pana in acest moment, ard doar reziduuri petroliere.Anunțul autoritaților:„Incendiu hala in Ploiești zona NuciAcționeaza pompierii militari din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Ploiești.Degajare masiva de fum, se va transmite mesaj RO-ALERT pentru municipiul…

- Un nou incendiu de proporții a izbucnit langa București! O hala din Mogoșoaia a luat foc, Joia Mare, in urma cu cateva ore. Mai multe echipaje de pompieri au ajuns la fața locului și intervin cu autospeciale pentru stingerea flacarilor!

- Incendiu uriaș langa București! Pompierii intervin cu opt autospecialePompierii bucureșteni intervin pentru stingerea unui incendiu la o hala de depozitare, pe strada Poieni din localitatea Mogoșoaia.

- Urșii continua sa iși faca simțita prezența in apropierea Capitalei, generand ingrijorare in randul locuitorilor și autoritaților. Pentru a doua oara in decurs de cinci zile, un mesaj RO-Alert a fost emis, avertizand comunitatea cu privire la prezența unu