Incendiu de vegetație la Periș. Focul se întinde pe 10 hectare Un incendiu a izbucnit, luni, la Periș, la batalurile fostei ferme de porci. Focul se intinde pe 10 hectare, iar mai multe autospeciale incearca stingerea acestuia. „Incendiu de vegetație in Periș, la batalurile fostei ferme de porci, intervenim cu 10 autospeciale de stingere. Incendiul se manifesta pe aprox. 7-10 ha”, au anunțat autoritațile prin intermediul RoAlert. „Ca urmare a incendiului declanșat in localitatea Periș, la fosta ferma de porci din județul Ilfov, Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a trimis de urgența in zona echipe ale Garzii Naționale de Mediu, precum și laboratorul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

