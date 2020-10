Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 400 de hectare cu vegetatie uscata au fost cuprinse de flacari in zona Vadu - Grindu Chituc, pentru stingerea incendiului pompierii intervenind in jur de 18 ore, au informat, joi, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea". Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- Aproximativ 400 de hectare de vegetatie au ars in zona Vadu intr-un puternic incendiu, focul fiind stins de pompieri dupa 18 ore. Interventia a fost ingreunata si de faptul ca zona era mlastinoasa, greu accesibila.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Ana…

- O suprafata de 30 de hectare de vegetatie uscata si stufaris a ars, luni, in localitatea Malu din judetul Giurgiu, in apropiere de un amplasament de panouri fotovoltaice din localitate, pompierii actionand peste patru ore pentru stingerea incendiului."Prin 112 am fost anuntati ca, in localitatea…

- Pompierii din Prahova intervin duminica seara pentru stingerea unui incendiu violent care a cuprins 30 de hectare de vegetație uscata, relateaza Mediafax.Potrivit ISU Prahova, incendiul de vegetație uscata se manifesta violent pe un teren din localitatea Boldești-Scaeni. Incendiul a…

- De la Detasamentul de pompieri Vaslui s-au deplasat initial o autospeciala de stingere cu apa si un echipaj specializat, dupa care a fost solicitata suplimentarea fortelor de interventie."Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si echipaje specializate…

- Misiune stingere incendiu vegetatie uscata si lan de porumb nerecoltat pe raza comunei Stalpu.Sunt aproximativ 20 hectare vegetație uscata și lan porumb recoltat si nerecoltat. S-au suplimentat fortele si la fata locului sunt acum 3 echipaje de pompieri. Circulatia nu e afectata, situație care se poate…

- Pompierii au reusit aseara, dupa aproape cinci ore, sa stinga un incendiu in care au ars peste 35 de hectare de vegetatie uscata din Dealul Gusteritei, aflat la marginea municipiului Sibiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Alina Voina. Cauza probabila…

- Un incendiu, izbucnit, ieri in raionul Cahul, a nimicit 20 de hectare de iarba uscata. Potrivit salvatorilor, au fost afectati partial si arbustii, aflati in preajma.Apelul la Serviciul 112 a fost inregistrat la ora 11:57.