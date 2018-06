Stiri pe aceeasi tema

- Un teatru care era in curs de renovare s-a prabusit miercuri seara in orasul San Miguel de Tucuman din Argentina, ucigand trei persoane si ranind alte doua, a precizat Politia locala, citata de AFP. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 20:00, intr-o perioada cand in centrul orasului se inregistreaza…

- Zeci de pompieri intervin, pentru stingerea unui incendiu in Muntii Ciucas, la granita dintre judetele Brasov si Prahova 60 de ofițeri și subofițeri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov se lupta cu un incendiu de vegetație care a izbucnit in Masivul Ciucaș, in apropiere…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Luiza Danila, a declarat ca focul a cuprins o suprafata de aproximativ cinci hectare de vegetatie uscata. "S-au deplasat doua autospeciale de stins incendii cu apa si spuma, doua autospeciale de prima interventie, trei…

- Circulatia feroviara este oprita, duminica, pe Magistrala 400, intre statiile de cale ferata Izvoru Muresului si Izvoru Oltului, pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta in apropierea caii ferate. Trenul Deda – Brasov stationeaza la Izvoru Muresului. Potrivit…

- Patru hectare de vita de vie si vegetatie uscata au ars, in noaptea de sambata spre duminica, in timpul unui incendiu petrecut in apropiere de satul tulcean Mineri, comuna Somova. Purtatorul...

- In ultimele 24 de ore pompierii maramureșeni au lichidat patru incendii, din care trei au fost de vegetație uscata, in urma carora au ars circa 3 hectare de vegetație. De asemenea, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Șomcuta Mare au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa.…

- Potrivit ISU Buzau, arde vegetatie uscata inalta, maracinis si lastaris, frontul de flacara intinzandu-se pe aproximativ trei kilometri. "In sprijinul ISU actioneaza SVSU Berca si SPSU OMV Petrom. Pentru conducerea si coordonarea interventiei, la fata locului s-a deplasat inspectorul sef al…

