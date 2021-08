Un incendiu violent de vegetatie a izbucnit, marti, pe un camp din apropiere de Centura Capitalei, in fosta zona industriala a orașului Popești-Leordeni. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flacarilor. Flacarile puternice au cuprins vegetația uscata de pe un campul aflat in apropiere de cartierul Danubiana, care se gasește in fosta zona industriala […] The post Incendiu de vegetatie in Popesti-Leordeni, aproape de Centura Capitalei. Pompierii intervin de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .