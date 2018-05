Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pompieri intervin, pentru stingerea unui incendiu in Muntii Ciucas, la granita dintre judetele Brasov si Prahova 60 de ofițeri și subofițeri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov se lupta cu un incendiu de vegetație care a izbucnit in Masivul Ciucaș, in apropiere…

Un incendiu de vegetație a izbucnit, luni seara, in Munții Ciucaș la granița dintre județele Prahova și Brașov. Zeci de pompieri s-au deplasat la fața locului pentru a stinge focul. Flacarile au cuprins aproximativ 5 hectare de…

- Incendiu de vegetație in Munții Ciucaș, luni seara, la granița dintre județele Brașov și Prahova. Zeci de pompieri intervin pentru stingerea focului care a cuprins aproximativ cinci hectare de vegetatie uscata. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Luiza Danila,…

- Peste o suta de pompieri intervin si luni dimineata pentru stingerea incendiului de vegetatie uscata din localitatea Arefu, judetul Arges. Interventia este dificila din cauza ariei mari de actiune, a accesului ingreunat si a cantitatilor limitate de apa din padure.

- Peste 120 de pompieri militari, alaturi de voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Asau si lucratori ai Ocolului Silvic, intervin duminica pentru stingerea unui incendiu de litiera in localitatea Asau, informeaza ISU Bacau. Intrucat in zona de manevra au fost descoperite…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la mai multe baraci in Medgidia, opt autospeciale de stingere intervenind pentru lichidarea acestuia. Interventia este dificila din cauza vantului puternic si a vizibilitatii reduse provocate de degajarile mari de fum.