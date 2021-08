Incendiu de vegetație în Mehedinți: Mai multe gospodării au fost cuprinse de flăcări Un incendiu puternic de vegetație uscata a izbucnit in comuna Devesel, județul Maramureș. Peste 45 de pompieri intervin cu șase autospeciale cu apa și spuma pe raza localitații Scapau, comuna Devesel, pentru stingerea focului. Potrivit ISU Mehedinți, au ars cel puțin șapte gospodarii. Un barbat și-a pierdut complet casa, iar bunurile agonisite o viața intreaga au ars in totalitate. “Nu mai am nimic, doar ce e pe mine si ce am in mana. Au luat foc toate, casa, masina, animale. Ce dezastru mai mare exista?”, a declarat barbatul, potrivit Antena3. ISU Mehedinți acționeaza cu toate forțele avute la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

