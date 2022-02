Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari intervin vineri seara pentru stingerea unui incendiu de vegetatie izbucnit in cartierul Ostroveni din Ramnicu Valcea, pe malul raului Olanesti, din municipiul resedinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, in zona…

- Potrivit sursei citate, in zona au fost trimisi sapte subofiteri, cu doua autospeciale cu apa si spuma, flacarile manifestandu-se pe o suprafata de aproximativ 2,5 hectare de vegetatie.Din primele informatii ale pompierilor, se pare ca focul ar fi fost pus intentionat de o persoana neidentificata.Aceasta…

- Peste 40 de hectare de teren acoperit de vegetatie uscata din zona comunei prahovene Valea Calugareasca au fost cuprinse de un incendiu, sambata seara, echipajele de pompieri intervenind pentru stingerea flacarilor care au distrus si doua panouri solare.

- In aceasta seara, au izbucnit incendii de vegetație uscata in mai multe zone din județ, extinzandu-se pe zeci de hectare: in Urlați, cartierul Orzoaia de Jos, Boldești-Scaieni, cartierul Seciu. Conform ISU Prahova, care a trimis 3 echipaje de pompieri, la Seciu, ”suprafața afectata se extinde de la…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, l-a interpelat pe ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe tema programului de modernizare și automatizare a trecerilor la nivel cu calea ferata in județul Suceava. El susține ca in județul Suceava, una dintre cauzele principale ale accidentelor…

- Flacarile uriașe au cuprins un teren viran de cateva zeci de hectare in centrul orasului, denumit Valea lui Gheorghita.Focul a fost localizat, iar pompierii intervin la fața locului, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. ISU Giurgiu transmite ca sunt mai multe focare, iar focul a cuprins…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, in Giurgiu, in zona cunoscuta drept Valea lui Gheorghita. Din primele informații, ar fi vorba depre vegetație care a luat foc. Flacarile uriașe au cuprins un teren viran de cateva zeci de hectare in centrul orasului, denumit Valea lui Gheorghita, potrivit giurgiuveanul.ro.…

- Duminica trecuta mai multe trenuri din Romania au avut intarzieri din cauza garniturilor feroviare sau a lucrarilor de construcții de pe anumite tronsoane. Cea mai mare intarziere a fost inregistrata de trenul IR 1824, de la Deva catre București-Nord. Pasagerii care au ales sa calatoreasca cu acest…