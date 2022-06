Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie a scapat de sub control, sambata, in centrul insulei Evia, a doua ca marime din Grecia, autoritatile ordonand evacuarea unui sat, au anuntat pompierii, informeaza Reuters. Alimentat de vanturile puternice, focul s-a extins pe versantii montani impaduriti din Gaia, iar autoritatile…

- Un incendiu provocat de seceta a distrus 166 de locuinte din nordul statului american New Mexico si ameninta alte sute de gospodarii in timp ce vantul intens alimenteaza flacarile inspre satele din zonele montane, au anuntat autoritatile locale, informeaza vineri Reuters. Mii de locuitori erau pregatiti…

- Incendiu de vegetație uscata și stufatis in localitatea Barcanesti, sat Tatarani. La fata locului au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere. Arderea este violenta și se intinde pe suprafața mare. Flacarile au cuprins și o anexa gospodareasca, o rulota și 4 ha vegetație uscata.

- O gospodarie din localitatea Ciula, comuna Letca, a fost distrusa aproape in totalitate de flacari dupa ce un gospodar a dat foc resturilor vegetale aflate pe o pasune din apropierea casei. Flacarile violente au scapat de sub control si s-au extins la locuinta. Incidentul a a avut loc in cursul zilei…

- Un incendiu de vegetație, in Nasaud, amenința și padurea. Focul a ajuns deja la marginea acesteia. Pompierii și voluntarii incearca sa stopeze inaintarea flacarilor. Un apel la 112 aunța un incendiu in cartierul Lușca din Nasaud. Se pare ca un foc aprins pentru as arde vegetația uscata a scapast de…

- Un incediu de vegetație soldat cu distrugerea unei anexe gospodarești a avut loc astazi, 21 martie 2021, in municipiul Alba Iulia. Pompierii din oraș au intervenit pentru stingerea sa. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit cu doua autospeciale cu apa și spuma pentru localizarea și stingerea…