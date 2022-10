Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ zece hectare de vegetatie palustra din apropierea orasului Sulina au fost incendiate, miercuri, in Delta Dunarii, iar pompierii monitorizeaza sinistrul, interventia directa fiind imposibila, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Fii la curent cu cele mai…

- Un incendiu a cuprins, marti, un autoturism, in Pasajul Unirii din Bucuresti, fiind degajari mari de fum. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, circulatia rutiera in pasaj fiind oprita. Pana in prezent nu au fost semnalate victime. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov…

- Cota apei in lacul de acumulare Taul Mare – Rosia Montana a scazut cu 40 de centimetri, a anuntat, duminica seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba. Potrivit unui comunicat de presa, in zona se intervine cu trei motopompe de mare capacitate pentru deversarea apei din lacul de acumulare,…

- Un piroman a incendiat, noaptea trecuta, patru case din orasul Babadag. Doua dintre imobile au fost complet distruse de flacari. Politistii sunt in alerta si il cauta pe individ. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Tulcea au fost alertați prin apel la numarul unic de urgența 112, in…

- Un barbat in varsta de 54 de ani din Bucuresti s-a inecat, sambata, in mare, la Neptun. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina, sambata, dupa ce un barbat a fost scos inconstient din mare, la Neptun. La fata locului s-au deplasat un echipaj…

- Pompierii din toata Europa s-au luptat joi sa țina sub control un incendiu imens din Franța care a strabatut o zona mare de padure de pini, in timp ce germanii și polonezii s-au confruntat cu moartea masiva a peștilor intr-un rau care curge intre țarile lor, relateaza The Associated Press. Europa sufera…

- Incendiu in desfașurare in apropiere de Nea Peramos, la vest de capitala Atena. O porțiune a autostrazii naționale dintre Elefsina și Corint s-a inchis, iar traficul este deviat pe vechea autostrada și drumuri secundare. Autoritațile au ordonat evacuarea lui Nea Vlychada. Pompierii au avertizat vineri,…

- Incendiu in desfașurare in apropiere de Nea Peramos, la vest de capitala Atena. O porțiune a autostrazii naționale dintre Elefsina și Corint s-a inchis, iar traficul este deviat pe vechea autostrada și drumuri secundare. Autoritațile au ordonat evacuarea lui Nea Vlychada. Pompierii au avertizat vineri,…