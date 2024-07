Stiri pe aceeasi tema

- Focul s-a extins pana in apropierea caii ferate pe intervalul Palas - Valu lui Traian si necesita interventia pompierilor militari, informeaza marti CFR SA.Potrivit sursei citate, reprezentantii echipajelor de interventie au interzis circulatia trenurilor din ambele sensuri pe distanta Palas - Valu…

- Pompierii militari au intervenit, marți, la un incendiu de vegetație care s-a extins și spre calea ferata, intre stațiile Palas și Valu lui Traian, blocand circulația trenurlor pe Magistrala 800 București - Constanța, relateaza News.ro.„In acest moment, doua trenuri de rang - IR 1930 (Brasov - Constanta)…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulatia feroviara este oprita la aceasta ora pe Magistrala 800 Bucuresti Constanta, din cauza unui incendiu de vegetatie, care s a extins pana in apropierea caii ferate pe intervalul PALAS VALU lui TRAIAN si necesita interventia pompierilor militari.Reprezentantii…

- Astazi, in jurul pranzului, traficul feroviar pe linia București – Constanța a fost oprit. Cauza intreruperii circulației a fost un incendiu de vegetație, a anunțat CFR Calatori. Duminica, in jurul pranzului, un incendiu de vegetație a izbucnit in zona cuprinsa intre localitațile Jegalia și Perișoru.…

- Un puternic incendiu de vegetație a izbucnit joi dupa amiaza, langa un camin de batrani din comuna Poarta Alba. In sprijinul pompierilor din Constanta au fost trimise autospeciale din Ialomita, Calarasi si Bucuresti – Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție.

- Circulația intre București și Constanța este oprita, din cauza unui incendiu de vegetație Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a transmis un comunicat de presa, in care se arata ca circulația feroviara pe Magistrala București – Constanța este oprita temporar, din cauza unui incendiu de vegetație,…

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit in zona Autostrazii Soarelui A2 , la kilometrul 34, azi, 24 iunie 2024. Politistii au intervenit la fata locului. S a oprit circulatia pe ambele sensuri de mers, iar traficul a fost deviat prin Fundulea respectiv Branesti.Iata ce spune Centrul InfoTrafic"Un incendiu…