Incendiu de proporții pe Șoseaua Olteniței: A fost emisă avertizare RO-Alert Pompierii intervin de urgența marți dupa-amiaza pentru a stinge un incendiu puternic de vegetație uscata (miriște) de pe Șoseaua Olteniței, in Popești-Leordeni, județul Ilfov. Incendiul a izbucnit cu flacari mari și degajari intense de fum și, din cauza rafalelor de vant, s-a extins și a cuprins o locuința și o autospeciala, conform ISU. Chiar daca […] The post Incendiu de proporții pe Șoseaua Olteniței: A fost emisa avertizare RO-Alert appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

