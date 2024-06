Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Ploiești au intervenit duminica la un hotel de pe Bd. Independentei. Centrala termica a luat foc. Pentru gestionarea situației operative s-a intervenit cu 2 autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, se arata intr-un comunicat al ISU Prahova.Incendiul…

- Retailerul german Lidl, liderul pieței comerțului alimentar din Romania dupa cifra de afaceri din 2023, va deschide in curand cel mai mare centru logistic al sau din Romania, in Ariceștii Rahtivani, Prahova.Depozitul de 73.

- Vremea rea, care s-a abatut asupra a zeci de localitați din țara, a generat pagube insemnate. Ploile torențiale și vijeliile au cauzat probleme in mai multe zone din Romania. Pompierii au intervenit, luni, pentru a inlatura efectele episoadelor de vreme rea. S-a intervenit in 32 de localitati din noua…

- In dispeceratul ISU Cluj a fost inregistrata o solicitare privind o alunecare de teren care s-a produs pe strada Uliului din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-a alocat un echipaj cu o autospeciala din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca, care a constatat ca a fost afectata una dintre benzile…

- BULETIN INFORMATIV In perioada 23.04.2024, ora 08:00 ndash; 24.04.2024, ora 08:00, pompierii argeseni au desfasurat 54 de misiuni pe teritoriul judetului, iar cele mai semnificative dintre acestea au fost urmatoarele: INTERVENTII SMURD SI ALTE MISIUNI: ora 11:15 Doua echipaje de pompieri de la Detasamentul…

- Pompierii braileni au intervenit cu opt autospeciale cu apa și spuma la fața locului, iar ulterior Compania de Utilitați Publice Braila a trimis doua cisterne de 5.000 litri de apa, iar Seroplant Braila - o cisterna de 6.000 litri de litri de apa pentru alimentarea autospecialelor de stingere

- In doar cateva ore, vijelia a facut ravagii in București. Pompierii au fost chemați sa intervina in mai multe zone dupa ce pomii smulși de vanT au cazut peste mașini parcate sau au blocat circulația. Pe șoseaua Fundeni, doi stalpi din beton au fost doborați.De asemenea, un acoperiș s-a desprins de pe…

- Politistii rutieri au retinut 660 permise de conducere, dintre care 55 pentru consum de alcool si 14 pentru consum de droguri, intr-o singura noapte. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței in trafic, fiind constatate 106 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Totodata,…