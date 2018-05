Panica la Spitalul de Penumoftiziologie din localitatea Valea Iașului din județul Argeș. Un incendiu puternic a iuzbicnit in unitatea medicala, luni dimineața (14 mai). Din fericire, toți cei peste 150 de pacienți și medicii au fost evecuați. Nicio persoana nu a fost ranita, potrivit ISU Argeș. La sosirea echipajelor de intervenție, o parte dintre pacienți […] The post Incendiu de proporții la un spital din Argeș! Peste 150 de pacienți și medici se aflau in unitatea medicala appeared first on Cancan.ro .